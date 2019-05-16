Назарбаев пообещал оказывать поддержку новому президенту

Нур-Султан, , 12:17 — REGNUM Дальнейшая работа бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет направлена на поддержку нового главы республики. Об этом бывший президент заявил 16 мая во время XII астанинского экономического форума, сообщает издание Informburo.

Назарбаев считает, что кандидат в президенты республики Касым-Жомарт Токаев сможет обеспечить преемственность курса. Сам бывший глава государства планирует продолжить участие в работе по стратегическим направлениям развития в качестве председателя Совета безопасности.

«Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента, обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую начали», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Нур-Султане открылся XII астанинский экономический форум. Во время мероприятия Нурсултан Назарбаев заявил, что после выборов президента Казахстана в республике не возникнет двойственности власти.

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