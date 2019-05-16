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Гуманитарные организации Турции накормили 40 семей в Афганистане

Политика

В честь месяца Рамадан

Анкара, 16 мая 2019, 12:15 — REGNUM  Благотворительные организации Турции оказали продовольственную помощь Казахстану, сообщает 16 мая Anadolu Ajansi.

Поддержка была передана в мечети страны, после чего была распределена между 40 семьями. Гуманитарная помощь была приурочена к священному для мусульман празднику Рамадан.

Напомним, Турция, в честь празднования месяца Рамадан устраивает бесплатные обеды для жителей многих мусульманских стран. В частности были накормлены студенты Афганистана и Судана.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция накормила бесплатными обедами студентов Судана

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Внешняя политика Турции
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