Кандидат в президенты США обещает вступить за Ассанжа и Сноудена

Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард обещает снять уголовные обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и информатора агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, если она будет избран в 2020 году. Об этом сообщает 16 мая Axios.

Об аресте Ассанжа, которого обвиняют в сговоре для доступа к компьютерам министерства обороны, ветеран войну в Ираке Габбард сказала, что это «представляет большую угрозу» для свободы слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2019 г. в Лондоне после выдворения из эквадорского посольства был задержан основатель разоблачительного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого власти США обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома. Слушания в суде в Великобритании по делу об экстрадиции Ассанжа в США намечены на 30 мая.