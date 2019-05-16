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Скончался организатор Севастопольского референдума 2014 года

Политика

Губернатор и жители города-героя выражают соболезнования

Скончался организатор Севастопольского референдума 2014 года
Марина Каширская © ИА REGNUM
Поминальные свечи

Севастополь, 16 мая 2019, 11:05 — REGNUM  Глава городской комиссии по проведению референдума 16 марта 2014 года Валерий Медведев скончался в Севастополе в ночь на 16 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве города.

«Сегодня ночью скоропостижно скончался настоящий патриот Севастополя и России Валерий Кириллович Медведев. Ушел из жизни ответственный и порядочный человек. Все мы запомним его девиз, который навсегда останется примером для подражания: «Служил, служу и буду служить Севастополю, а значит России». От имени правительства Севастополя и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — заявил губернатор города Дмитрий Овсянников.

По его словам, в 2014 году Медведев взял на себя «историческую ответственность» по обеспечению открытости и объективности голосования во время проведения референдума о воссоединении с Россией.

Напомним, в мае 2014 года, после референдума о воссоединения с Россией, Валерий Медведев возглавил Севастопольскую городскую избирательную комиссию, которой руководил до мая 2017 года.

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