Чиновники — «на карандаше» у Кремля, Шевчук — у КСУ: Радио REGNUM

Москва, 16 мая 2019, 11:00 — REGNUM
- В Кремле знают чиновников, невыполняющих поручения президента;
- Конституционный суд Украины назвал причины отставки председателя;
- Клишас заявил, что закон о «фейк ньюс» защищает маленького человека и интернет;
- В ГД внесён законопроект о повышении госпошлины за вид на жительство;
- В России более половины семей не имеют никаких сбережений.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1467.
Читайте ранее в этом сюжете: Санкции Запада в России могут обернуться тюремным сроком: Радио REGNUM
Читайте развитие сюжета: Германия «подрезала крылья» ЕС, Киев выбрал дату инаугурации: Радио REGNUM