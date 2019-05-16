Один из вице-мэров Якутска заработал 12,6 млн рублей и владеет вертолётом

Якутск, , 09:34 — REGNUM Заместители главы администрации Якутска опубликовали свои декларации за 2018 год. Их заработки не превышают 2,2 млн рублей, исключение — вице-мэр Василий Гоголев, основатель строительной компании «Утум-Инвест» и экс-директор ООО «Голдлайн», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первый замглавы Владимир Фёдоров, летом 2018 года претендовавший на кресло мэра и сейчас оказавшийся в центре внимания в связи с обысками, связанными с делом фирмы его жены, задекларировал 1,3 млн рублей дохода. Его супруга Виктория Фёдорова заработала в прошлом году 4,8 млн рублей. В совместной собственности у семейной пары находится три земельных участка, пять квартир площадью от 16 до 178,5 кв. м, жилой дом в 54,5 квадрата, гараж, здание (171 кв. м) и часть здания (346,4 кв. м). В индивидуальной собственности у Владимира Фёдорова — ещё одно здание площадью 4 512 кв. м, лодка с мотором и автомобиль Lexus LX 570. Его супруга владеет шестью большими нежилыми помещениями (от 225,8 до 1 707 кв. м), ещё одним зданием почти в 400 квадратов, двумя квартирами (76,5 и 380 кв. м), а также автобусом ПАЗ, грузовиком Hino Ranger с прицепом, автомобилями ГАЗ и УАЗ.

Заработавший больше всех заместитель главы Якутска Василий Гоголев помимо 12,6 млн рублей дохода задекларировал вертолёт, две моторные лодки и автомобиль Toyota HILUX SURF. Жилой дом площадью 204 квадратных метра находится у него в пользовании.

Вице-мэр Михаил Воробьёв показал доход 2,2 млн рублей, в списке его собственности указаны земельный участок, квартира, доля в квартире, дача и автомобиль Nissan Teana. Замглавы Павел Кириллин заработал также 2,2 млн рублей, он владеет земельным участком, пастбищем, дачей, долей в квартире и автомобилем Toyota RAV-4. В совместной собственности с супругой у вице-мэра находятся ещё две квартиры и подсобное помещение.

Меньше всех заработала заместитель главы Якутска Наталья Степанова — 1,7 млн рублей. Заработок её супруга составил 636 тыс. рублей. Никакой недвижимости в собственности у семейной пары, судя по их декларациям, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Якутска Сардана Авксентьева заработала в 2018 году 13,5 млн рублей, а её супруг — 4 копейки. Сама мэр рассказала, что её заработок составил 7,3 млн рублей, а остальное в задекларированной сумме — доход от продажи двухкомнатной квартиры в Якутске.

В собственности у главы города и её мужа находятся три земельных участка, два жилых дома в 32,8 и 204,9 кв. м и квартира (48,4 кв. м). Ещё одна квартира (37,6 кв. м) принадлежит Сардане Авксентьевой на правах индивидуальной собственности, а на её супруга записан автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.