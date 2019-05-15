«Соседям Казахстана нужна стабильность и предсказуемость» — мнение

Нур-Султан, , 20:24 — REGNUM «Согласно данным ЦИК, на предстоящих выборах президента Казахстана будут присутствовать более полутора тысяч наблюдателей, хотя на прошлых выборах было около тысячи человек. Это говорит о том, что интерес к президентским выборам в Казахстане растет», — заявил казахстанский политолог Эдуард Полетаев, комментируя ИА REGNUM предвыборную кампанию в Казахстане.

По мнению эксперта, «страны Туркестана заинтересованы в предсказуемых и стабильных процессах в Казахстане». То же самое касается и выборов президента, назначенных на 9 июня 2019 года.

«Нужно, чтобы соблюдались ранее достигнутые договоренности, а реализация совместных проектов укладывалась в обозначенные сроки. Например, Нур-Султан договорился увеличить объемы товарооборота с Узбекистаном к 2020 году. Многие проекты и контракты рассчитаны на год вперед, а потому участникам хочется, чтобы сотрудничество развивалось динамично», — сказал Полетаев.

Он подчеркнул, что «после потепления отношений между Казахстаном и Узбекистаном и наступления так называемой центральноазиатской весны, которая случилась после вступления президента Шавката Мирзиёева на пост президента Узбекистана, есть возможность наверстать упущенное в плане регионального сотрудничества».

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«Соседи пристально следят за подготовкой к выборам. И международные наблюдатели будут отслеживать весь процесс проведения голосования. По данным ЦИК Казахстана, например, будет более полутора тысяч наблюдателей, хотя на прошлых выборах было около тысячи человек. Наблюдатели прибудут не только из стран СНГ, но заявлены люди от межгосударственных организаций, например, ШОС. Это говорит о том, что интерес к выборам в Казахстане растет», — утверждает политолог.

По мнению собеседника редакции, в Казахстане кандидатам стараются обеспечить «максимально равный набор возможностей во время предвыборной кампании — размещение материалов в СМИ, наружная реклама и так далее».

"Интересно наблюдать, как в условно провластных СМИ Казахстана больше всего материалов представлено кандидатами не от партии власти. Они охотно выступают, рассказывают о своей деятельности и программе», — резюмировал Полетаев.

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