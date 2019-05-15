Грузия: западное обострение перед промежуточными выборами

Андро Малкин, , 19:17 — REGNUM

После прихода к власти «Грузинской мечты», Бидзины Иванишвили, уже стало своего рода традицией в Грузии обострение ситуации перед каждыми — очередными президентскими, парламентскими, местными или промежуточными, либо внеочередными выборами. Оппозиция как всегда в высшей степени боевой готовности: мобилизует весь свой арсенал, включая активистов, сторонников и организаторов акций и беспорядков. Власти, так же по традиции, отвечают мобилизацией административных и правоохранительных ресурсов, новыми мерами со стороны избирательной администрации и антиоппозиционной кампанией, напоминающей населению об «ужасных годах кровавого правления режима Саакашвили».

На этот раз весеннее обострение пришлось на период перед промежуточными и внеочередными выборами, которые назначены на 19 мая, и в ходе которых население ряда избирательных округов будет выбирать мажоритарного депутата в парламент (вместо занявшей пост президента Саломе Зурабишвили), а так же мэров и членов местных органов власти (сакребуло — собраний), вместо подавших в отставку или уволенных.

Решение о назначении промежуточных выборов в парламент ЦИК Грузии принял еще 20 марта, а промежуточные выборы в сакребуло и внеочередные выборы мэров муниципалитетов были назначены решением комиссии от 30 марта. В общей сложности выборы пройдут в одном — Мтацминдском избирательном округе Тбилиси, на 26 избирательных участках 8 муниципалитетов, где население будет выбирать членов местных сакребуло, и на 362 участках 5 муниципалитетов, где состоятся внеочередные выборы мэров.

ЦИК готовится к этому событию основательно, в течение месяца для членов избирательных администраций всех уровней проводятся поэтапные тренинги, на которых их обучают деятельности в предвыборный период, управлению операциями в день голосования, охране персональных данных избирателей и другим вопросам.

Параллельно к выборам активно готовится оппозиция, которая периодически устраивает акции протеста и сообщает о выявленных в предвыборный период нарушениях и фактах насилия со стороны властей.

А так как в Зугдиди на пост мэра баллотируется супруга экс-президента Михаила Саакашвили Сандра Руловс, основной акцент и основное внимание «Единого национального движения» и его немалочисленных соратников и сторонников перенесено на запад страны, в регион Самегрело. Используются все возможные средства, в том числе устраиваются драки и нападения, даже на супругу экс-президента, которая при этом никакого ущерба не получает, но на фоне заявлений которой тумаки друг другу раздают рядовые участники подобных инцидентов…

Последний такой инцидент произошел накануне в Зугдиди, где на фоне дворца Дадиани во дворе исторического сооружения давала интервью местной телекомпании «Одиши» сама Сандра Руловс. Неожиданно ответы на вопросы были прерваны появлением нескольких молодчиков, которые начали с нецензурных оскорблений в адрес кандидата, а закончили рукопашной со сторонниками Сандры Руловс.

«Они вели себя очень грубо, матерились по-мегрельски, по-грузински, нанесли нам большое оскорбление, не дали нам возможность поработать. У нас здесь были небольшие съемки на тему дворцов. Перешли на нецензурщину, а потом на драку. Погнались за нашим журналистом, фотографом, применяли какие-то трюки, преследовали», — пожимая плечами, поделилась своими впечатлениями от происшествия Руловс.

Телекомпания «Рустави-2», которая освещала происходящее в прямом эфире, однозначно и с подачи самих членов «Единого национального движения» заключила, что нападавшие были активистами «Грузинской мечты» и выполняли «заказ» самого главы партии с целью запугивания избирателей. А результатом такого запугивания должно было стать голосование на выборах против Сандры Руловс и за кандидата от правящей партии.

Это был не единичный за последние недели инцидент с участием оппозиционных кандидатов, в организации которых оппоненты обвиняют нынешнюю власть. А посему, чтобы довести сведения о незаконных деяниях властей до мирового сообщества, члены так называемой «Объединенной оппозиции», заново сплотившиеся в единых рядах после ранее осуществленного несколько лет формального распада партии, устроили встречу с представителями дипломатического корпуса. И пожаловались зарубежным дипломатам на насильственные деяния нынешней власти. Как сообщили журналистам сама Сандра Руловс и бывший кандидат в президенты от ЕНД, бывший гражданин России Григол Вашадзе, в основном на встрече речь шла о Зугдидском инциденте.

«Мы говорили о том, что правительство Грузии никаких рекомендаций учитывать не собирается и продолжает подготовку к этим выборам точно в такой же атмосфере, в какой проводило президентские и все предыдущие выборы», — заявил после встречи Григол Вашадзе.

Кроме инцидента во время интервью Руловс в Зугдиди в тот день случилось еще одно происшествие. Оппозиция у окружной избирательной комиссии засняла и опубликовала фотографии, на которых, по ее утверждению, фиксируется факт выноса настольных избирательных списков и избирательных печатей на участки. Находившаяся в тот день на месте инцидента член ЕНД Тинатин Бокучава заключила, что правительство Грузии делает это с целью фальсификации выборов, так как знает, что реально победу в Зугдиди одержит Сандра Руловс.

На такие акции и деяния оппозиции ЦИК Грузии ответил очередным «оправдательным» заявлением, в котором сообщил, что никакого нарушения закона в Зугдиди вчера, 14 мая, не произошло.

«Передача инвентаря и соответствующей документации от окружной избирательной комиссии участковым комиссиям производится с полным соблюдением требований закона. В Зугдидском избирательном округе этот процесс распределен по участкам на несколько дней и проходит публично и прозрачно. По закону, окончательная версия списков должна быть передана не позднее чем за два дня до выборов, то есть до 17 мая. При этом, печати участковых избирательных комиссий и регистрационная печать запечатаны в соответствии с законом и будут вскрыты в определенное законом время, так что заранее использовать их невозможно», — пояснила пресс-спикер ЦИК.

И хотя, по ее утверждению, ничего незаконного в этом процессе нет и аналогичные действия происходят в остальных избирательных округах, в случае с Зугдиди принято решение о возвращении выданных документов и инвентаря обратно в окружную комиссию.

Заявления о том, что избирательная администрация обеспечит проведение выборов в соответствии с лучшими международными стандартами оппозицию не убедило, и та продолжает вещать о новых нарушениях и готовящихся властями фальсификациях.

Очередное заявление на этот счет сделал еще один, особенно активный и постоянно оказывающийся в центре различных провокаций, лидер ЕНД — Ника Мелия. На акции протеста в Зугдиди, которую оппозиция устроила по следам зафиксированных 14 мая нарушений и инцидентов, он объявил, что на фоне происходящих в Самегрело событий, у Бидзины Иванишвили остался единственный ресурс для «победы на этих выборах» — ресурс шантажа и насилия. Мелия потребовал отставки председателя Зугдидской окружной избирательной комиссии, которую оппозиция «уличила в попытке совершения тяжкого преступления — фальсификации выборов».

«Вчерашний день окончательно доказал, что у Иванишвили остался только ресурс запугивания, шантажа и террора. Но он и на это не способен и, естественно, сделать это не сможет. Наше требование — отставка председателя окружной избирательной комиссии Миранды Месхи, потому что она уличена в тяжелейшем преступлении, попытке фальсификации выборов. Также должен лишиться мандата депутат от «Грузинской мечты» Гия Данелия, также уличенный в тяжком преступлении — похищении людей», — безапелляционно выдвинул требования активный лидер ЕНД.

Интересно, что сегодня о массовой фальсификации пока еще не состоявшихся выборов говорят члены той самой партии, или бывшие их соратники, в период правления которой в Грузии подобные методы были опробованы, внедрены и широко применялись на каждых очередных и внеочередных выборах.

Независимые грузинские эксперты считают, что сегодня грузинскому народу ни правящая партия, ни ее главный оппонент особенно не симпатичны, что в условиях реально свободных выборов и при наличии альтернативы ни одна из двух противостоящих сил победы одержать не смогла бы. Но… реальность в Грузии пока о появлении новой силы не свидетельствует.