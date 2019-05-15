В Кремле хорошо знают невыполняющих поручения президента чиновников

Москва, , 13:45 — REGNUM Имена чиновников, которые не выполняют поручения президента РФ Владимира Путина, хорошо известны и в администрации главы государства, и в правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Медведев распорядился приступить к выполнению майского указа президента

Правительство РФ упрекнули за нежелание выполнять поручения президента

«В целом, хорошо известны те, кто, скажем так, не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений президента», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков заявил, что у правительства есть соответствующий контрольный механизм. Подобный учёт объёмов выполнения поручений главы государства ведётся и в администрации президента РФ. Пресс-секретарь Путина добавил, что некоторые поручения корректируются по инициативе исполнителей, но только в том случае, если аргументация признаётся обоснованной.

Также в сюжете: Медведев рассказал о разгильдяйстве при выполнении поручений Путина

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал федеральные и региональные власти из-за низкой дисциплины при исполнении поручений. Премьер-министр отметил, что «разгильдяйства» в этом вопросе быть не должно и предупредил о проведении «разбора полётов» по отдельным поручениям, которые тянутся несколько лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Указы президента: можно ли спросить у спицы за то, что не туда едет колесо?