Украина и США всё ещё пытаются ударить по РФ санкциями: Радио REGNUM

Москва, 15 мая 2019, 14:00 — REGNUM
- Украина расширяет санкции против Москвы;
- О чём говорили Путин и Помпео на встрече в Сочи;
- Примет ли Евросоюз Балканы;
- Три участника акции в Екатеринбурге госпитализированы;
- Пермский город Лысьва остался без света и воды.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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