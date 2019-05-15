Законопроект о повышении госпошлины за вид на жительство в РФ внесен в ГД

Москва, , 11:41 — REGNUM Законопроект, направленный на увеличение размера госпошлины за выдачу вида на жительство в РФ, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

В частности, правительство предлагает поднять размер пошлины до 5 тыс. рублей. Сегодня её размер составляет 3,5 тыс. рублей.

Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на упрощение получения разрешения на временное проживание и бессрочного вида на жительство в РФ для отдельных категорий граждан и лиц без гражданства.

В частности, пакет законопроектов упрощает получение таких документов для людей, которые говорят на русском языке, имеют родственников в РФ, а также тех, кто получил российское образование и готов работать в РФ. При этом нововведение не коснется получения вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума упростит гражданам Украины получение вида на жительство в РФ