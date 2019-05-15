Глобус Ватикана: Китай – партнер, США – конкурент

Станислав Стремидловский, , 11:24 — REGNUM

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин дал интервью китайской газете Global Times. Это структурное подразделение газеты «Жэньминь жибао», которая в свою очередь является официальным печатным изданием Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Католические комментаторы отмечают, что впервые правительственная китайская пресса пошла на прямой контакт с высокопоставленным ватиканским сановником и предоставила ему площадку. Интервью сбалансировано, журналисты прошлись по широкому кругу вопросов отношений двух государств, КНР и Ватикана, а также затронули мировую повестку. В целом этот материал можно назвать статусным, он будет лежать на столах многих первых лиц.

Отметим, на наш взгляд, следующие важные моменты. Предваряя интервью, редакция говорит о «позитивных изменениях» в отношениях между Пекином и Святым престолом, «мирном характере» недавних пасхальных торжеств в Китае, «положительном внимании» к присутствию представительства Ватикана на международной выставке садоводства в китайской столице. Что касается Паролина, то он, в свою очередь, комментируя подписанное 22 сентября 2018 года временное соглашение между КНР и Святым престолом о назначении епископов, называет важной чертой ватикано-китайского диалога то, что «ни одна из сторон не отказывается от своей идентичности или от того, что необходимо для выполнения собственной задачи». По словам кардинала, «открывается перспектива того, что два древних, великих и искусных международных сообщества — такие, как Китай и Апостольский престол, — могут все больше осознавать общую ответственность за серьезные проблемы нашего времени».

Интервью госсекретаря Святого престола было опубликовано 12 мая, накануне проведения в Университете Святого Сердца в Милане международной конференции «1919−2019. Надежды на мир между Востоком и Западом», в которой принимают участие два китайских епископа — Джузеппе Ли Шан (Пекин) и Джузеппе Хуан Бинчжан (Шаньтоу). Работу конференции открыл 14 мая Паролин. Он выступил с программным докладом, который расшифровывает концептуальные положения видения Ватиканом международной ситуации. И обращение к итогам Первой мировой войны здесь далеко не случайно. Кардинал затронул два подхода, проявленные в то время, называя 1919 год «важным поворотным моментом в истории с точки зрения единства человеческой семьи». По его словам, новый глобальный подход предложили два лидера — папа Римский Бенедикт XV и президент США Вудро Вильсон, которые «выделялись на фоне постепенного снижения гегемонистской роли Европы». Однако их видение не было одинаковым, поскольку Вильсон был нацелен на пересмотр евроатлантического баланса между Европой и США, а Бенедикт XV «так же внимательно смотрел на то, что происходило за пределами Запада».

Как считает Паролин, папа как будто хотел своим авторитетом «дать новое начало и новый импульс всей миссионерской деятельности Католической церкви». Святой престол должен был вновь устремить свой и «более пристальный взгляд на Восток» и особо отнестись к Китаю. Со своей стороны заметим, что обращение к Первой мировой войне стало в последние годы доминантой ватиканской политики, которая при этом гораздо реже замечает Вторую мировую войну. Это понятно, если что и связывает Святой престол и Пекин, так отсутствие их обоих в процессе решения судеб мира в 1919—1920 годах (по итогам Второй мировой войны китайцам при поддержке Советского Союза все же повезло больше). Если внимательно читать публичные выступления представителей Святого престола на темы переустройства политической карты по итогам Первой мировой, то можно заметить их неудовольствие тем, что папу и католическую дипломатию американцы и европейцы отодвинули в сторону, и констатацию того, что ничего хорошего из этого не вышло.

Похоже, сегодня Ватикан считает, что наступило время для очередного переустройства мира и на принципах, отличных от тех, которые легли в основу решений по итогам мировых войн ХХ века. И здесь на глобусе Ватикана присутствуют (помимо его самого) лишь два глобальных игрока: США, которые видятся конкурентом, и Китай, который видится партнером. Что касается России, то она, очевидно, рассматривается региональным партнером (как и Европейский союз), с которым можно вполне эффективно работать и кооперироваться, однако лишь на ограниченном числе площадок. Это должно в какой-то степени успокоить и наших отечественных православных «ревнителей», которые уверили себя, что Святой престол мечтает «захватить» Россию. Ватикану интересна КНР, а КНР интересен Ватикан, но с точки зрения его международного влияния.

Между тем Китаю следует отдавать себе отчет в том, что долго сдерживать экспансию католицизма внутри самого себя он не сможет. Вера сильнее нынешней атеистической китайской идеологии. За две тысячи лет существования христианства предпринимались попытки создать «светлое будущее» без Бога. Можно построить самые современные небоскребы, проложить скоростные магистрали, накормить хлебами и развлечь зрелищами. Однако люди все равно тянутся к чему-то более великому, и пока что Бог выигрывает.