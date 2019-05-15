Директора и спортсмен: кто намеревается попасть в Барнаульскую гордуму?

Барнаул, , 10:46 — REGNUM Первые дебаты в рамках проведения предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатур на довыборы депутата Барнаульской городской думы по одномандатному избирательному округу №2 (Железнодорожный район) пройдут уже в это воскресенье, 19 мая. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предстоящее событие, председатель оргкомитета предварительного голосования Сергей Струченко пояснил:

«26 апреля политсовет Барнаульского отделения партии решил провести предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Барнаульской городской думы в связи с досрочным сложением полномочий депутата, члена партии Марата Жумадилова. По состоянию на утро 15 мая, организационный комитет зарегистрировал шесть барнаульцев, которые решили принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Тематика дебатов уже определена — это реализация национальных проектов в регионе, развитие экономики региона и определения «отраслей — локомотивов роста», развитие культурной составляющей и благополучие семей».

Известно, что участниками дебатов станут: директор детского сада №261 «Истоки» Татьяна Бочкарева, председатель совета МКД (проезд Северный Власихинский №104) Любовь Ходырева, директор Алтайского института экономики «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики» Максим Трухин, директор транспортно-логистической компании «Авеню» Андрей Артюшкин, президент Федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов и генеральный директор «Альянстранснефть» Денис Криволапов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, процедура предварительного голосования в Барнауле пройдёт в единый день предварительного голосования «Единой России» — 26 мая.