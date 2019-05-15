«Безусловно нужны»: о возвращении вытрезвителей

Барнаул, , 09:32 — REGNUM Алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин поддерживает инициативу группы депутатов и сенаторов о возвращении медицинских вытрезвителей. Вместе с тем, по его мнению, чрезвычайно важно выработать общественный консенсус — что это за учреждение? Комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею наделить регионы полномочиями по созданию медвытрезвителей, он отметил:

«Тема вытрезвителей находится на перекрестке различных общественных векторов движения. С одной стороны, есть медицинский аспект, так как чаще всего это больные алкоголизмом и им нужна медицинская помощь. Но любой врач знает, что для излечения от алкоголизма надо начинать с формирования психологической установки: «Я хочу (!) излечится от этого порока». Поэтому это проявление психологических особенностей, которые формируются социально-психологическими особенностями человека, оказавшегося в той или иной социальной среде.

Поэтому не все люди могут формировать свой путь становления личности, и они скатываются на путь алкоголизма. Безусловно, пьяный человек может нарушать покой окружающих, и поэтому это неизбежно уже переходит в плоскость нарушения порядка и необходимость включения полиции. Неслучайно в советские времена вытрезвители переходили то в зону ответственности здравоохранения, то МВД. А с принятием новой Конституции с приоритетом прав гражданина вопрос совсем стал в тупик — нужны или не нужны вытрезвители?

В свое время, работая в здравоохранении, мне приходилось посещать эти учреждения как своеобразные подразделения психобольниц, но там царили порядки, задаваемые милицейскими органами. Поэтому тема крайне актуальна. Вытрезвители, безусловно, нужны, но вот надо выработать общественный консенсус — что это за учреждение?»

Напомним, законопроект, дающий возможность властям регионов создавать медвытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства, уже внесён в Госдуму РФ группой депутатов и сенаторов, среди которых депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн. Парламентарии отмечают, что такое нововведение позволит более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств.

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