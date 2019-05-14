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В Турции боевика ИГИЛ* приговорили к тюремному сроку

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 14 мая 2019, 15:05 — REGNUM  Суд Турции приговорил боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к шести годам и трем месяцам тюремного заключения, сообщает 14 мая Anadolu Ajansi.

Боевик не был замечен в серьезных преступлениях и казнях мирных жителей, поэтому приговор был достаточно мягким. Террорист проходил подготовку в лагере ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии в 2015 году. В общей сложности он пребывал там 20 дней.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются дестабилизировать ситуацию в Турции. За несколько лет их деятельности в стране погибли 319 человек.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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