Депутат Рады считает, что через неделю Порошенко даст себе «Звезду Героя»

Киев, , 15:04 — REGNUM Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Добродомов опасается, что президент Петр Порошенко подпишет указ о присвоении себе звания «Героя Украины». Соответствующее заявление Добродомов сделал 14 мая в кулуарах парламента.

«Многие говорят, что президент морально ещё не может покинуть свой кабинет на Банковой… Нужно дать возможность новой команде заработать. У меня такое впечатление, что ещё неделя-две и президент наградит сам себя «Звездой Героя» и всю Администрацию президента. Пора прекратить эту вакханалию», — считает Добродомов.

Он также призвал парламент поддержать во втором чтении изменения в Избирательный кодекс — отказаться от смешанной системы выборов, в частности отменить выборы депутатов по мажоритарным округам и открыть партийные списки.

«Есть полезные мысли, что не стоит идти на выборы по старому закону. Я это полностью поддерживаю. Мы должны как можно быстрее рассмотреть во втором чтении закон об открытых списках и забрать феодально-политическую составляющую мажоритарки, чтобы следующий состав парламент обновился и представлял интересы украинцев, а не как нынешний, который имеет 4−5% поддержки», — сказал Добродомов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также 75 судей Верховного суда Украины. До этого Горковенко работал руководителем Главного департамента информполитики Администрации президента. Также Порошенко присвоил 24 генеральских звания и дал Звезду «Героя Украины» главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Напомним, 7 ноября 2017 года в первом чтении парламентская коалиция Верховной Рады приняла законопроект №3112−1 авторства спикера Рады Андрея Парубия, депутата от БПП Александра Черненко и депутата от Народного фронта Леонида Емца, который вносит изменения в Избирательный кодекс Украины.

Документ предполагает применить избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования («открытые» списки кандидатов), что требует введения региональных избирательных округов, и одновременно сохранить стимулы к поддержке всеукраинского характера политических партий, недопущения их регионализации. Законопроект предусматривает отказ от смешанной системы выборов, создание многомандатных округов (27 избирательных регионов), на которых избиратели смогут голосовать за конкретных кандидатов (за региональные списки, а не за единый список по всей стране). Партиям, чтобы пройти в Раду, придется по всей стране получить не менее 4% голосов.

В 2019 году, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, БПП отказался окончательно утвердить во втором чтении ранее принятые поправки в Избирательный кодекс.