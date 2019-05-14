Оборонные ведомства Казахстана и Ливана планируют расширить сотрудничество

Бейрут, , 15:02 — REGNUM Перспективные направления сотрудничества обсудили министры обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и министр национальной обороны Ливана Элияс Бу Сааб. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

Во время переговоров стороны подтвердили готовность к развитию взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Элияс Бу Сааб поблагодарил Казахстан за вклад в поддержание мира и безопасности в стране в рамках миссии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая посол Ливана в Казахстане Жискара Эл Хури на встрече с председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным заявил, что Бейрут заинтересован в расширении двусторонних казахстанско-ливанских отношений.

Читайте также: Казахстан и Ливан планируют расширить двусторонние отношения