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Оборонные ведомства Казахстана и Ливана планируют расширить сотрудничество

Политика

Ливан поблагодарил Казахстан за вклад в поддержание мира и безопасности в стране в рамках миссии ООН

Бейрут, 14 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Перспективные направления сотрудничества обсудили министры обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и министр национальной обороны Ливана Элияс Бу Сааб. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

Во время переговоров стороны подтвердили готовность к развитию взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Элияс Бу Сааб поблагодарил Казахстан за вклад в поддержание мира и безопасности в стране в рамках миссии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая посол Ливана в Казахстане Жискара Эл Хури на встрече с председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным заявил, что Бейрут заинтересован в расширении двусторонних казахстанско-ливанских отношений.

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