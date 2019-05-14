Севастополь получает право предоставлять дополнительные льготы героям

Москва, , 14:53 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, наделяющий Севастополь правом предоставлять дополнительные льготы героям, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая. Соответствующими полномочиями уже обладают Москва и Санкт-Петербург.

Сейчас органы государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краевые, областные, а также госорганы Москвы и Санкт-Петербурга могут за счет своих бюджетов предоставлять дополнительные льготы героям, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей.

Закон распространяет подобное право и на Севастополь, также являющийся городом федерального значения.