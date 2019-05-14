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Порошенко вручил Юнкеру орден князя Ярослава Мудрого

Политика

За какие заслуги — не уточняется

Брюссель, 14 мая 2019, 14:51 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко вручил государственную награду Украины — орден князя Ярослава Мудрого главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Об этом 14 мая заявил пресс-секретарь Европейской Комиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе.

«Председатель Юнкер встретился сегодня с президентом Украины Петром Порошенко, который наградил его украинским орденом Ярослава Мудрого», — сообщил Схинас.

За какие заслуги Порошенко вручил орден Юнкеру не уточняется.

Напомним, 13 мая 2019 года президент Украины наградил орденом Ярослава Мудрого главу Европейского совета Дональда Туска.

Напомним также, Порошенко находится в Брюсселе в рамках юбилейной конференции «Восточного партнерства» в должности президента Украины в последний раз.

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