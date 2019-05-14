«Война с готовностью людей к подвигу»: Кому нужна дискредитация Дня Победы?

Москва, , 14:35 — REGNUM Празднование 9 Мая и шествие «Бессмертный полк» позволяют людям ощутить свою причастность к Победе и осознать свои силы повторить подвиг своих предков. Об этом заявил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Черняховский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Когда люди поднимались в атаку «За Родину, за Сталина» они были готовы отдать самое большее — жизнь — за это. И сейчас, когда люди идут с портретом, они ощущают в себе готовность сделать то же самое», — заявил Черняховский.

По его мнению, было приложено немало усилий, чтобы такое моральное состояние готовности людей к противостоянию, к подвигу уничтожить.

«Сначала говорили, что вообще победы никакой не было, потом говорили, зачем нам надо было побеждать. Ещё в 2005 году «Московский комсомолец» разместил огромную статью о том, что было бы лучше, если бы победил Гитлер. И никто её не снял», — указал политолог.

Затем начали пробовать более изощрённые методы, продолжили он.

«Потом стали говорить, ну, а какая огромная цена. Потом они поняли, что эти удары не проходят, что держит оборону сознание. И особо им страшно стало, когда после Крыма родилось самоуважение народа, готовность народа вспомнить, что он может», — указал Черняховский.

«Против этого ведётся война извне и изнутри. Есть люди, которые за эту идею воевали, а есть люди, которые считают, что их жизнь и их корова это главное», — добавил он.