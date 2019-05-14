Спор вокруг ЦБ Литвы выявил раскол правящих

Вильнюс, , 14:32 — REGNUM

В парламенте Литвы сегодня, 14 мая, не была вынесена резолюция с выражением недоверия председателю Центробанка Литвы Витасу Василяускасу за его действия во время экономического кризиса в 2008—2009 годах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сам документ носил рекомендательный характер и его принятие не означало автоматической отставки Василяускаса с поста главы ЦБ, однако голосование наглядно продемонстрировало раскол правящей коалиции.

Парламентское расследование в отношение действий властей во время кризиса инициировала победившая на прошлых парламентских выборах партия Союза крестьян и зелёных Литвы. В коалицию также вошли фракция социал-трудовиков и «Порядка и справедливости». Кроме того, инициативы правящих чаще всего поддерживали формально не входящие в коалицию литовские поляки из фракции Избирательная акция поляков Литвы — Союза христианских семей.

В итоге сегодня во время голосования недоверия поддержали только сами крестьяне-зелёные, а их партнёры по коалиции либо голосовали против, либо воздержались, либо вообще не голосовали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным расследователей, ЦБ Литвы во времена кризиса десятилетней давности мог быть в сговоре с коммерческими банками, которые в то время резко повысили кредитные ставки, что усугубило и так сложное положение населения. При этом министром финансов Литвы в это время была сегодняшний фаворит президентской гонки, кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, а советником президента самого крупного в Литве банка, шведского SEB, второй по популярности кандидат, экономист Гитанас Науседа. Оба этих политиков прошли во второй тур выборов президента Литвы, который состоится 26 мая.