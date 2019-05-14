Вторник, 14 Мая 2019 года
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Теракт в Пакистане: погибли полицейские

Политика

Девять человек получили ранения

Исламабад, 14 мая 2019, 14:45 — REGNUM  В результате террористического акта в пакистанской провинции Кветта погибли четверо сотрудников правопорядка, сообщает 14 мая Al Arabia.

Взрывное устройство было заложено под мотоцикл, в результате его детонации также пострадали девять человек, в том числе двое полицейских. Все они были направлены в госпитали.

«Двое пострадавших в настоящее время находятся в критическом состоянии», — говорится в заявлении представителей правоохранительных органов.

Ответственность за преступление взяла на себя группировка «Техрик-е Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время ведется поиск преступников.

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