Спикер парламента Индонезии провел встречу с послом Саудовской Аравии

Джакарта, , 14:22 — REGNUM Спикер палаты народных представителей Индонезии Бамбанг Сусатио заявил, что общий объем торговли между Индонезией и Саудовской Аравией, который в 2018 году достиг 6,1 млрд долларов США, может быть увеличен в ближайшие годы, сообщает газета Rakyat Merdeka.

«Сотрудничество между двумя странами касается не только экономического сектора. Отношения между людьми также должны быть укреплены через культурные мероприятия, туристический обмен и образовательные программы. Мы также надеемся, что Саудовская Аравия сможет обеспечить правовую защиту трудящимся-мигрантам из Индонезии», — заявил политик, во время встречи с послом Саудовской Аравии в Индонезии Эсам Абид Альтагафи в здании парламента в Джакарте.

Бамбанг Сусатио высоко оценил усилия правительства Саудовской Аравии в сфере улучшения качества услуг во время ежегодного паломничества в Мекку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании в Джакарте президент Индонезии Джоко Видодо обсудил последующие меры по расширению сотрудничества с Саудовской Аравией.

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