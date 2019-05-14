Песков заявил об отсутствии инициатив от США по встрече Путина и Трампа

Москва, , 14:20 — REGNUM В Кремль пока не поступали официальные инициативы от Вашингтона по поводу проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке (Хонсю, Япония). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы (власти РФ) отфиксировали это заявление (Трампа), — сказал представитель Кремля. — .. Мы приняли его к сведению».

По его словам, между РФ и США пока не было каких-либо договоренностей о начале подготовки к встрече, каких-либо инициатив со стороны Вашингтона также не поступало.

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Как передавало ИА REGNUM, 13 мая президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что он планирует провести двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего саммита G20, который пройдёт в городе Осаке в последних числах следующего месяца.

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