Проезд в общественном транспорте Алма-Аты в день выборов сделают бесплатным

Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM В Алма-Ате введут бесплатный проезд в общественном транспорте в день выборов президента Казахстана, сообщили в управлении городской мобильности Алма-Аты.

Бесплатный проезд будет организован на маршрутах автобусов и метрополитена. В ассоциации пассажирских перевозок Алма-Аты сообщили, что бесплатным проездом в день выборов воспользуются 700 тыс. жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, перевозчики общественного транспорта в Алма-Ате планируют приобрести в 2019 году 460 новых автобусов. Транспортные средства будут соответствовать экологическому стандарту Евро-5.

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