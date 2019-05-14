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Проезд в общественном транспорте Алма-Аты в день выборов сделают бесплатным

Политика

Бесплатный проезд будет организован на маршрутах автобусов и метрополитена

Нур-Султан, 14 мая 2019, 14:22 — REGNUM  В Алма-Ате введут бесплатный проезд в общественном транспорте в день выборов президента Казахстана, сообщили в управлении городской мобильности Алма-Аты.

Бесплатный проезд будет организован на маршрутах автобусов и метрополитена. В ассоциации пассажирских перевозок Алма-Аты сообщили, что бесплатным проездом в день выборов воспользуются 700 тыс. жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, перевозчики общественного транспорта в Алма-Ате планируют приобрести в 2019 году 460 новых автобусов. Транспортные средства будут соответствовать экологическому стандарту Евро-5.

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