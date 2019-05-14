Кризис в англофонных районах Камеруна ухудшается — ООН

Яунде, , 14:21 — REGNUM Камерун стал страной Африки, где быстрее всего нарастает кризис. Безопасность ухудшается, а страна находится на грани гуманитарной катастрофы. Ситуация с англофонным меньшинством Камеруна выходит из-под контроля, передает VOA Africa со ссылкой на заявление ООН от 13 мая.

«В прошлом году 160 000 человек из северо-западных и юго-западных регионов страны нуждались в гуманитарной помощи. Сегодня более 1,3 миллионов человек — в восемь раз больше, нуждаются в помощи», — заявил координатор ООН по гуманитарным операциям Марк Лоукок на неформальной встрече Совета Безопасности.

С 2017 года в юго-западных и северо-западных регионах страны Камеруна, где проживает англоговорящее меньшинство, начались столкновения. Более 1500 человек были убиты, около полумиллиону человек пришлось покинуть свои дома. Около 40% медицинских центров были закрыты, более 600 тысячам детей пришлось покинуть школу.

ООН и благотворительные организации масштабировали гуманитарные операции, однако Лоукок заявил, что для разрешения ситуации срочно необходимо больше средств.

«Сегодня ООН и негосударственные организации намерены собрать 300 миллионов долларов США, чтобы помочь 2,3 миллионам человек, треть из них проживает на северо-западе и юго-западе», — рассказал Лоукок.

К настоящему моменту было собрано только 38 миллионов долларов США.