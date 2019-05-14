Пётр Порошенко поблагодарил ЕС за санкции, введённые против России

Брюссель, , 14:17 — REGNUM Последняя речь Петра Порошенко в качестве президента Украины прозвучала в Брюсселе в рамках конференции, посвященной 10-летию программы «Восточное партнерство».

Президент Порошенко прибыл в столицу Бельгии, как представитель Украины на юбилейные мероприятия организации, куда прислали своих делегатов страны, входящие в данную структуру — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Украина, Молдавия. Проект «Восточное партнерство» создан для реализации различных вариантов взаимодействия с ЕС. Первостепенными целями являются свободная торговля и упрощение визового режима.

Выступление Порошенко завершилось благодарностью, высказанной возглавляющему Евросовет Дональду Туску.

Пока ещё не сдавший свой пост президент Порошенко заявил: «Я бы хотел поблагодарить главу Евросовета Дональда Туска. Это было очень важное и эффективное сотрудничество, включая введение санкций против России за нарушение минских соглашений и агрессию против моей страны».

Благодарности также удостоился законодательный и представительный орган Европейского союза. Пётр Порошенко подчеркнул: «Я благодарю Европарламент, абсолютно единогласную поддержку которого мы чувствовали все время».

Уходящий президент Украины выразил надежду на то, что тесное взаимодействие продолжится. Пётр Порошенко заявил: «И я скрещиваю пальцы, чтобы в следующем составе Европарламента мы могли бы видеть такую же позицию. Пожалуйста, сохраняйте курс, это очень важно. Мы будем надеяться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на определённых условиях готов оказать содействие Владимиру Зеленскому, победившему в ходе предвыборной гонки.

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