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Медведев рассказал о разгильдяйстве при выполнении поручений Путина

Политика

Многие поручения президента вовремя не исполняются, а сроки под разными предлогами постоянно корректируются

Медведев рассказал о разгильдяйстве при выполнении поручений Путина
Федор Решетников. Опять двойка (фрагмент). 1952

Москва, 14 мая 2019, 14:11 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании раскритиковал федеральные и региональные власти за низкий уровень дисциплины при исполнении части поручений президента страны Владимира Путина и правительства.

По словам премьер-министра, многие поручения вовремя не исполняются, а сроки под разными предлогами постоянно корректируются.

«Иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по несколько раз переносят (сроки)», — заявил Медведев, добавив, что такого быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий стратегические задачи развития страны до 2024 года. В документе перечисляются стратегические цели, достижение которых правительство обязано обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

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