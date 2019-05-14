На северо-западе Шри-Ланки продлён комендантский час

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:14 — REGNUM Власти Шри-Ланки приняли решение продлить действие комендантского часа в Северо-Западной провинции страны из-за сохраняющейся напряженности. Об этом 14 мая сообщает интернет-издание Ada Derana.

Комендантский час будет продлен ещё на 12 часов. Это вызвано конфликтом между членами мусульманских и буддийских общин, который может привести к беспорядкам на улицах населенных пунктов.

Сообщается, что комендантский час вступит в силу в 18.00 (15.30 мск) 14 мая и продлится до 06.00 (03.30 мск) 15 мая. Для предотвращения инцидентов, на улицах будут дежурить дополнительные подразделения полиции.

Напомним, 12 мая 2019 года в западной части Шри-Ланки были задержаны несколько десятков человек из буддийских общин, которые забросали камнями магазины, принадлежащие мусульманам.

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