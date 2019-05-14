Вторник, 14 Мая 2019 года
14:34:04 МСК

На северо-западе Шри-Ланки продлён комендантский час

Политика

Ещё на 12 часов

Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 мая 2019, 14:14 — REGNUM  Власти Шри-Ланки приняли решение продлить действие комендантского часа в Северо-Западной провинции страны из-за сохраняющейся напряженности. Об этом 14 мая сообщает интернет-издание Ada Derana.

Комендантский час будет продлен ещё на 12 часов. Это вызвано конфликтом между членами мусульманских и буддийских общин, который может привести к беспорядкам на улицах населенных пунктов.

Сообщается, что комендантский час вступит в силу в 18.00 (15.30 мск) 14 мая и продлится до 06.00 (03.30 мск) 15 мая. Для предотвращения инцидентов, на улицах будут дежурить дополнительные подразделения полиции.

Напомним, 12 мая 2019 года в западной части Шри-Ланки были задержаны несколько десятков человек из буддийских общин, которые забросали камнями магазины, принадлежащие мусульманам.

Читайте также: Организации, подозреваемые во взрывах, запретили на Шри-Ланке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить