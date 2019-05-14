«Порошенко, Кабмин и Раду нужно отправить «на историческую свалку» — Бойко

Киев, , 14:06 — REGNUM Президента Украины Петра Порошенко, действующие правительство и парламент нужно как можно быстрее отправить «на историческую свалку». Об этом 14 мая заявил в кулуарах парламента внефракционный депутат, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Наша политическая сила будет голосовать за то, чтобы как можно быстрее представители уходящей власти ушли на историческую свалку. Это касается не только президента, который уходит с должности, это касается и парламента, и правительства. Та политическая пощечина, которую дал украинский народ всей власти, это сигнал того, чтобы они все ушли в историю», — сказал Бойко.

Он призвал парламент до своего роспуска проголосовать «за мораторий на повышение коммунальных тарифов».

«Мы будем настаивать на том, чтобы перед тем как его распустить было проголосовано это постановление… Этот парламент полностью себя исчерпал. С уровнем доверия граждан 4% невозможно выполнять функцию законодательного органа. Он должен быть отправлен в отставку как можно быстрее. Каждая неделя существования этого парламента приносит только проблемы для страны», — добавил Бойко.

По его словам, спикер парламента Андрей Парубий будет затягивать инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского до 3 июня.

«Позиция нашей политической силы — как можно быстрее отправить в отставку эту власть. Мы поддерживаем 19 мая… Судя по позиции спикера, он будет тянуть до последнего. Потому что они хотят удержаться на своих должностях. По закону последний термин 3 июня. После нет законодательной базы, чтобы затягивать эту процедуру», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте зарегистрировано четыре постановления о дате инаугурации президента Зеленского. Депутаты предлагают провести торжественное заседание Рады 19, 20, 21 или 28 мая. Накануне депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Сугоняко отозвал свой проект постановления об инаугурации 1 июня.

13 мая депутат от БПП Ольга Червакова сообщила, что 14 мая в 9.00 регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит проекты постановлений о назначении даты инаугурации Зеленского.