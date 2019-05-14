В назидание западным партнёрам: «Пора снова бросить стяги к Мавзолею»

Москва, , 13:53 — REGNUM В рамках празднований 9 Мая следует прекратить драпировать Мавзолей и не стесняться напоминать о том, что победа была одержана Советским Союзом фактически над объединёнными силами Европы. Об этом заявил историк, писатель Евгений Спицын в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я считаю, что всё-таки в этот торжественный день не надо драпировать Мавзолей. Наши солдаты бросали стяги поверженной Германии именно к Мавзолею Ленина», — заявил Спицын.

«Сейчас я бы на параде то же самое делал в назидание нашим заокеанским и европейским партнёрам, чтобы они помнили, чем закончилась для них война», — подчеркнул он.

Он напомнил, что под штандартами Вермахта воевала практически вся Европа — французские, венгерские, испанские и другие дивизии СС.

«По поводу тоталитаризма гитлеровского и сталинского режима, я напомню, что в 2009 году, когда праздновалось 70-летие подписание советско-германского пакта о ненападении, структура под названием Европарламент приняла мерзопакостную резолюцию об установлении памятной даты 23 августа о жертвах сталинизма и гитлеризма. Вот это и есть квинтэссенция отношения всей Европы, фашиствующей Европы, которую мы уничтожили в 1945 году», — отметил Спицын.