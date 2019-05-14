Москва, , 13:53 — REGNUM

Турция, вероятнее всего, не будет расторгать сделку с Россией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Такой вывод на основе ранее сделанных руководством страны заявлений сделал председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

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Турция отказалась покупать комплексы Patriot вместо С-400

Парламентарий отметил, что Анкара очень тесно связана с Москвой не только в военном, но и экономическом плане.

«Я думаю, что для него (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — прим. ИА REGNUM ) сегодня выгоднее дружить с Россией, нежели расторгать эту сделку», — приводит ТАСС слова главы комитета.

Депутат считает, что у Турции «нет резона возвращаться назад».

Напомним, в начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, чтоАнкара не приемлет попыток оспорить приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и намерена действовать в соответствии с национальными интересами. По его словам, решение о закупке комплексов С-400 является суверенным правом Турции.

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В России уточнили сроки поставки С-400 «Триумф» в Турцию

Как сообщало ИА REGNUM, контракт по закупке Анкарой российских ЗРС С-400 на сумму около $2,5 млрд, заключённый в июле 2017 года, стал причиной острого кризиса в отношениях Турции и США. Вашингтон в резкой форме требует отказаться от этого соглашения в пользу закупок вооружений американского производства, однако Турция неоднократно заявляла об отсутствии намерения отказываться от планов покупать С-400 у России.

В начале апреля 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что контракт с Москвой на поставки С-400 неотменяем. Планируется, что первые комплексы С-400 будут поставлены в Турцию в июле 2019 года.