Песков призвал не преувеличивать последствия торговой войны США и Китая

Москва, , 13:50 — REGNUM Торговая война, вспыхнувшая между США и Китаем, окажет влияние на всемирный экономический климат. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Это, скорее, последствия со знаком минус», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что последствия для экономики Российской Федерации, основные параметры которой развиваются достаточно устойчиво, не стоит и преувеличивать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США с 10 мая текущего года повысили пошлины с 10% до 25% на ряд произведенных в Китае товаров, общей суммой в $200 млрд. В ответ руководство Китая пообещало повысить тарифы на ряд американских товаров с 1 июня 2019 года.

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