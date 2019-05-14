Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Помпео

Москва, , 13:53 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео состоится 14 мая после 18:00 в Сочи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На вопрос журналистов о возможности нового этапа в отношениях между Россией и США, Песков ответил, что «какие-то новые этапы могут быть в отношениях только во встречах на высшем уровне». Он также призвал журналистское сообщество оценить атмосферу в переговорах американского госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Пресс-секретарь президента России также сообщил, что им не поступало никаких инициатив со стороны американской стороны по поводу возможной встречи лидера России с президентом США.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28−29 июня 2019 года.

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