Нового главу техкадастра Дагестана нашли в Московской области

Махачкала, , 13:40 — REGNUM Назначен исполняющий обязанности руководителя ГБУ «Дагтехкадастр» — учреждение, подведомственное министерству по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Им стал гендиректор Московского областного бюро технической инвентаризации (БТИ) Александр Беднягин, пишут 14 мая «Махачкалинские известия».

Руководящие должности в сфере недвижимости и строительства Александр Беднягин занимает с 2003 года. В сентябре 2013 года он был назначен заместителем гендиректора Московского областного БТИ. С декабря 2015 года на посту первого заместителя гендиректора «МОБТИ» курировал ряд направлений, в том числе экономику и финансы предприятий. С июля 2017 года Беднягин трудился на должности гендиректора БТИ Московской области.

Напомним, в январе 2019 года бывший руководитель Дагтехкадастра Шамиль Алиев по собственному желанию подал в отставку. Однако коллектив учреждения был уверен, что его вынудило уволиться руководство дагестанского минимущества. Сотрудников, выступивших в защиту Алиева, выслушал руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов и пообещал донести суть вопроса до главы региона Владимира Васильева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года глава минимущества Дагестана Екатерина Толстикова была освобождена от должности, которую она занимала с января 2018 года. При этом она сохранила за собой пост заместителя председателя регионального правительства. Министром по земельным и имущественным отношениям был утверждён первый заместитель руководителя ведомства, один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Агарагим Кагиргаджиев.