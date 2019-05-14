«Золотой ключик» Трампа находится в Кремле — эксперт

Москва, , 13:41 — REGNUM Подобно вымышленному персонажу писателя Буратино президент США Дональд Трамп фактически всюду суёт свой нос, вмешиваясь в дела других государств. Такое мнение высказал 14 мая политический эксперт Александр Романович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В США грядут выборы. И с большой степени вероятности Трамп будет иметь все возможности для успеха на этих выборах. Но в 2021 году есть серьёзная неопределенность, которая касается таких вещей, с которыми Украина и рядом не стояла — это вооружение. Трамп уже попробовал всё. Он, как Буратино, носом везде ткнулся: в Сирию, Иран, Венесуэлу, КНДР, Турцию. А где золотой ключик-то? А золотой ключик в Кремле», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Сочи должны состояться переговоры госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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