Поляки вновь наступают на «еврейские грабли»

Станислав Стремидловский, , 13:33 — REGNUM

Как же случилось так, что «еврейский вопрос» в Польше, где евреев практически и не осталось, снова стал актуальным и грозит камнем утянуть польскую внешнюю политику на самое дно? Этим вопросом сегодня задаются многие, но ответа пока не просматривается.

Варшава столкнулась с широким фронтом и занимает оборонительную позицию с попытками перейти в контратаку. В первую очередь это касается правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), которой приходится балансировать между атакующими внешними игроками и внутренними. Очередное обострение на днях вызвала реакция МИД Польши на запрос о приезде в Варшаву израильской правительственной делегации. 12 мая на сайте польского дипломатического ведомства появилось краткое заявление: «В дополнение к публикациям в средствах массовых информации МИД хотел бы хочет опровергнуть, что 13 мая состоится визит в Варшаву израильской делегации во главе с господином Ави Коэн-Скали, генеральным директором министерства социального равенства. В связи с предпринятым в последний момент израильской стороной изменением состава делегации, которая могла предположить, что переговоры должны быть сосредоточены на вопросах реституции имущества, польская сторона приняла решение об отмене визита израильских чиновников».

Правда, сегодня, 14 мая, журналист польского журнала Do Rzeczy Марчин Маковский сообщил, что, по его информации, «делегация Израиля, несмотря на отмену визита польским МИД, таки прилетела в Варшаву, проводя неофициально другие встречи без участия польских властей. Пока что не ясно, с кем именно и на какую тему». Учитывая то, как болезненно относятся поляки к тайным переговорам и сделкам за их спиной, появления новых вопросов к правящей партии не избежать. А ведь «Праву и Справедливости» и так приходится очень нелегко после того, как 9 мая прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию». В нем речь идет об имуществе тех, кто умер, не оставив после себя наследников, что в частности затрагивает евреев, убитых нацистами в ходе Холокоста. Государственный департамент США получил право поддерживать различные организации, занимающиеся вопросами реституции и компенсации утраченного еврейского имущества. И это вызвало и продолжает вызывать большую обеспокоенность в Польше и Полонии.

Американцы все это время пытались успокоить поляков, но делали это так, что те еще сильнее волновались. В свою очередь Израиль и международные еврейские организации прямо говорили, что Варшаве придется начать переговоры. «Мы разочарованы тоном и языком в Польше в отношении реституции собственности за последние недели, — заявил на днях глава операционного отдела Всемирной еврейской организации по реституции (WJRO) Гидеон Тейлор. — Нееврейские и еврейские собственники много лет ждали, пока Польша обеспечит им хоть какую-то справедливость. Речь идет не о нацистских конфискациях во время оккупации Польши. Речь идет о собственности, впоследствии национализированной польскими коммунистами, которая продолжает приносить пользу польской экономике». По словам Тейлора, этот вопрос «особенно важен» для переживших Холокост и их семей, имущество которых было присвоено сначала «нацистами, а затем коммунистической Польшей». Он отметил, что «надеется на возобновление диалога с Польшей, чтобы она смогла устранить эту историческую несправедливость» и «высоко оценил давнюю озабоченность Израиля и Соединенных Штатов, а также других стран этим вопросом».

Формулировка WJRO о «нееврейских и еврейских владельцах», «конфискациях собственности» во времена Польской Народной Республики, что «продолжает приносить пользу польской экономике», потенциально может поставить Варшаву перед проблемой выплаты компенсаций немцам, которые были изгнаны из Польши после Второй мировой войны. Немецкая пресса в свою очередь очень внимательно следит за всей этой историей, позволяя себе злорадные нотки. «В 2009 году Польша была одной из 47 стран, подписавших Терезинскую декларацию об активах эпохи Холокоста и связанных с ними вопросах, но страна никогда не следовала законодательным нормам», — отмечает Deutsche Welle. По мнению Die Welt, польские власти, утверждая, что поляки тоже были жертвами немцев, «игнорируют отдельные случаи преступлений, совершенных нееврейскими поляками против евреев-поляков». Frankfurter Allgemeine Zeitung подчеркивает, что реституция собственности является в Польше «чувствительной темой», и напоминает, что ни одно правительство после 1989 года не разработало законы, которые бы регулировали вопросы возвращения имущества.

Варшаву загнали в узкий коридор, из которого есть, похоже, только один выход. О серьезности ситуации говорит то, что впервые с прихода PiS к власти в 2015 году проблема реституции сплотила правящую партию и оппозицию. Власти категорически отказываются платить «триллионы» кому бы то ни было. Но и Gazeta Wyborcza, всегда непримиримо настроенная к «Праву и Справедливости», заявляет, что «правительство Израиля видит — в отношениях с Польшей оно может себе многое позволить. Решило, что ему выгоднее разыгрывать карту «плохих поляков», чем поддерживать дружеские отношения. Ведет себя так, как PiS в отношении партнеров из Европейского союза», и предупреждает: «Власти Израиля должны понимать, что, разыгрывая таким образом вопрос реституции, они хоронят достижения двух поколений поляков и евреев и укрепляют противников процесса примирения». В этой ситуации в выигрыше остаются радикалы.

Созданная недавно в Польше коалиция «Конфедерация», жестко критикующая «Право и Справедливость» за «уступки евреям» и внешнеполитическую ориентацию на американцев, которые все это поддерживают, набирает обороты и ожидает успеха на выборах в Европейский парламент. В минувшие выходные около 20 тысяч сторонников «Конфедерации» прошлись с маршем протеста против закона 447 возле посольства США в Варшаве, что вызвало зубную боль у многих статусных экспертов и комментаторов, которые вслух задавали вопрос, что случилось с Польшей, раз такая многолюдная акция состоялась у здания американского дипломатического представительства, а не российского. А ведь через несколько месяцев страну ждут выборы в национальный парламент. Можно не сомневаться, что тема реституции продолжит активно присутствовать в информационном поле. Но помимо того она же заставляет поляков задуматься над внешней политикой Польши за последние 30 лет. Была безусловная ориентация одних сил на Берлин, других — на Вашингтон, но в итоге союзники оставили Варшаву в дипломатической изоляции. Надо что-то менять в этой консерватории.