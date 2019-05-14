Депутат Рады Ляшко заявил, что Украина может лишиться томоса

Киев, , 13:31 — REGNUM

Православная церковь Украины может лишиться томоса об автокефалии из-за церковных распрей, амбиций и интриг. Об этом 14 мая заявил с парламентской трибуны лидер фракции «Радикальная партия», которая ранее подписала коалиционное соглашение с Блоком Петра Порошенко и Народным фронтом Олег Ляшко (по данным многих депутатов и экспертов, Ляшко представляет интересы украинского олигарха Рината Ахметова, который активно сотрудничает с президентом Петром Порошенко).

Таким образом Ляшко прокомментировал заявление почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета о желании расколоть ПЦУ и оставить неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

«Независимая церковь — одна из фундаментальных основ воистину независимого государства. Но сегодня перед нашей церковью появились особые вызовы. Боль и тревога разрывают сердце, когда читаешь новости. Амбиции, интриги, непонимание, внутренние распри рождают угрозу раскола, потерю томоса и международной дискредитации многолетней мечты украинцев о своей собственной церкви», — сказал Ляшко.

Он также призвал парламент поддержать митрополита ПЦУ Епифания.

«Создание канонической Православной церкви Украины, которую возглавил блаженнейший митрополит Епифаний и предоставление ей томоса об автокефалии является восстановлением исторической справедливости и безоговорочной победой нашей нации и нашего государства. Волей господа Украина получила то, за что боролись сотни лет. Миллионы её детей страдали, проливали кровь, но верили, молились и не сдавались. Поскольку в своем доме своя правда и сила, и воля, как писал Тарас Шевченко. Это наше право обращаться к всевышнему на своем родном языке… Я призываю всех верных украинскому делу и украинской церкви выразить поддержку её предстоятелю митрополиту Епифанию, избранному согласно канонам церковного права», — добавил Ляшко.

Как сообщалось, 12 мая почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что допускает отделение от ПЦУ Киевского патриархата. Он считает себя уполномоченным созывать церковный собор. Филарет пожаловался на недостаток общения с Епифанием.

«Из-за того, что нет общения — а оно должно быть — церковь разделилась, потому сейчас моя задача как патриарха сохранить украинскую церковь», — сказал Филарет.

Он пояснил, что неканоническая УПЦ КП до сих пор существует.

«Киевский патриархат не ликвидирован. Он есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан. Уверен на сто процентов», — добавил Филарет.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля.