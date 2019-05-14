Вторник, 14 Мая 2019 года
13:34:06 МСК

Барзани провел встречу с представителем Генерального секретаря ООН

Политика

Премьер-министр рассказал о выборах президента, которым он планирует стать

Эрбиль, Ирак, 14 мая 2019, 13:32 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с представителем Генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис Пласшерт, сообщает 14 мая Kurdistan.ru.

Стороны обсудили политический процесс в курдской автономии, в том числе процесс формирования правительства. Барзани рассказал дипломату о подготовке к избранию премьер-министра автономии, ее президента, а также спикера курдского парламента.

Напомним, Демократическая партия Курдистана выдвинула на пост президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, впредь глава региона будет избираться парламентом, а не на всеобщих выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане изъяли 45 кг героина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить