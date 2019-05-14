Барзани провел встречу с представителем Генерального секретаря ООН

Эрбиль, Ирак, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с представителем Генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис Пласшерт, сообщает 14 мая Kurdistan.ru.

Стороны обсудили политический процесс в курдской автономии, в том числе процесс формирования правительства. Барзани рассказал дипломату о подготовке к избранию премьер-министра автономии, ее президента, а также спикера курдского парламента.

Напомним, Демократическая партия Курдистана выдвинула на пост президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, впредь глава региона будет избираться парламентом, а не на всеобщих выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане изъяли 45 кг героина