Вашингтон, США, 14 мая 2019, 13:32 — REGNUM
Венесуэла осудили проникновение в свое посольство в Соединенных Штатах группы людей в форме ФБР и полиции Вашингтона. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон 14 мая на своей странице в Twitter.
По словам Рона, власти США нарушают международное право, принуждая сторонников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть посольство.
По имеющейся информации, 13 мая 2019 года американские спецслужбы взломали замок здания посольства Венесуэлы в США и вошли внутрь. Однако правоохранителям не удалось выпроводить сторонников Мадуро из посольства, поскольку у них не было соответствующих санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, активисты из США, поддерживающие действующего президента Боливарианской Республика, с апреля 2019 года живут в здании посольства Венесуэлы. Ранее власти Соединенных Штатов вынудили венесуэльских дипломатов покинуть дипмиссию в Вашингтоне.
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