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Совфед может 22 мая принять решение о лишении Арашукова статуса сенатора

Политика

Опоздал с подачей декларации

Москва, 14 мая 2019, 13:26 — REGNUM  Совфед может 22 мая обсудить вопрос о прекращении полномочий сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая, об этом сообщил глава комиссии по мандатным вопросам Юрий Воробьев.

Решение связано с тем, что Арашуков своевременно не представил в срок декларацию о своих доходах и расходах за 2018 год.

Декларацию следовало представить до 1 апреля. По словам Воробьева, у Арашукова, который находится в СИЗО, были все возможности своевременно подать документы.

Сенатор отправил декларацию 15 апреля.

Вместе с тем имущество и денежные средства сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова арестованы по решению суда. Такое решение принято в рамках расследования уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и хищении газа на сумму, превышающую 30 млрд рублей.

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Дела семьи Арашуковых
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