Киев, Украина, , 13:19 — REGNUM

Вопреки заявлениям ряда экспертов и политиков, у США в настоящий момент нет причин уходить из Украины, заявил 14 мая украинский политолог Василий Стоякин.

«Особенно сейчас, когда Украина помогает Трампу решать внутриполитические проблемы», — добавил эксперт.

Стоякин уточнил, что Украина для США не то, что ничего не стоит, а даже наоборот, является ценным ресурсом.

«Например — рекордно низкий уровень безработицы достигнут Трампом, в том числе, благодаря поставкам угля и локомотивов на Украину», — объяснил эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что 11 мая личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в комментарии телеканалу Fox News заявил, что отменяет поездку в Киев из опасений попасть в группу людей, которые являются врагами президента США, «а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов». За день до этого The New York Times написала, что Джулиани заявил о намерении отправиться в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы убедить продолжить расследование, которое может принести пользу Трампу в контексте предстоящих в США президентских выборов.

В свою очередь, газета The Washington Post написала, что сторонники Зеленского опасаются, будто их втягивают во внутриполитический конфликт в США в ущерб интересам Украины.

Накануне, 13 мая, в эфире телеканала ICTV советник Зеленского Дмитрий Разумков так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«О том, что приезжает Рудольф Джулиани, Зеленский узнал из СМИ, и то, что он не приезжает, он снова узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей нашей команды, наших коллег, о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности».