Латвия призналась в отсутствии альтернатив российскому транзиту

Рига, , 13:15 — REGNUM После окончания реконструкции российских портов в Финском заливе латвийские показатели транзита претерпят значительное изменения, заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, признав, что равноценных альтернатив российским грузам у прибалтийском республики нет. О ситуации с транзитом министр рассказал в интервью журналу «Открытый город».

По мнению Линкайтса, несмотря на наблюдаемый рост грузооборота между Россией и Латвией, в скором времени ситуация изменится в негативную сторону. Причина: планомерное развитие российской отечественной инфраструктуры по перевалке и существующая неясность, чем Латвия собирается замещать российские грузы.

«В принципе, тенденция позитивная. По сравнению с тем, что было два-три года назад, сегодня мы видим увеличение объема грузов. Но надо понять, откуда эти грузы и почему они идут через Латвию. В частности, сейчас проводится реконструкция отдельных мощностей в портах Санкт-Петербургского узла. Плюс наметился позитивный спрос на уголь на мировом рынке. Все это вместе дает нам большой прирост именно по углю», — рассказал Линкайтс.

Министр отметил, что транспорт и транзит грузов из России через латвийские порты — традиционная основа экономических отношений двух стран. По словам Линкайтса, важно, чтобы государство не препятствовало развитию этих отношений, так как латвийский бизнес всегда заинтересован в привлечении российских грузов.

В вопросе альтернативных грузов из Китая, по мнению Линкайтса стоит надеяться только на транзит товаров из Белоруссии из индустриального парка «Великий камень». При этом министр считает, что прямые поставки из Китая — теоретически возможны, но на практике хоть и были осуществлены, но «все таки больше были показательными».

Из преимуществ Латвии в секторе транзита среди прибалтийских республик Линкайтс называет географическое расположение, из которого следует наличие различных маршрутов, и быструю обработку и доставку грузов получателем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Напомним, власти Латвии не оставляют попыток оживить традиционно считавшуюся столпом латвийской экономики транзитную отрасль. За период 2014—2018 годов латвийский бюджет недополучил около 132 млн евро.

Читайте также: Белоруссия видит в Латвии выход к морю. А в Литве?

Китайский транзит из России был упущен Латвией из-за своих идеологическо-политических позиций. В связи с чем латвийские политики и предприниматели находятся в поисках других возможностей заполучить транзит из Китая.

Читайте также: Латвия ищет способы сохранить российский транзит

По первоначальному плану парк «Великий камень» (на 60% подконтрольный Пекину) должен был стать налоговой гаванью и свободной таможенной зоной. Однако со временем приоритеты китайской стороны изменились: парк станет логистическим центром, который смогут использовать для перевалки китайских товаров на границе с ЕС. Поскольку у Белоруссии нет собственных морских портов, идет поиск наиболее выгодного пути для перевозки грузов в порты Литвы и Латвии.

Читайте также: Латвия выигрывает «кровавую конкуренцию» за белорусские грузы

Дипломатическая работа всех заинтересованных сторон для установления тесных контактов по поводу транзитных маршрутов уже ведется. В сентябре 2018 года президент Белоруссии взял курс на стратегическое торгово-экономическое партнёрство с Латвией, назначив нового посла, с целью обеспечения беспрепятственного выхода к морю.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия хочет быть главным «диспетчером» китайских грузов в Прибалтике