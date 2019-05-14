Власти КНДР потребовали от США отпустить их судно

Пхеньян, , 13:10 — REGNUM Власти Северной Кореи потребовали от США отпустить грузовое судно, захваченное на прошлой неделе, сообщает 14 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

По мнению Пхеньяна, подобные акции противоречат духу саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, прошедшего в 2018 году.

Власти Северной Кореи потребовали немедленного возвращения своего корабля, иначе Вашингтон столкнется с тяжелыми последствиями. Какими именно — в Пхеньяне не уточнили.

«Последние действия США направлены на оказание давления на Северную Корею, Вашингтон стремится поставить нас на колени, что противоречит духу саммита, прошедшего 12 июня 2018 года», — отметил источник.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидера двух государств дважды встречались друг с другом.

Вслед за этим также произошло улучшение в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном: стороны провели два исторических саммита на самом высоком уровне, тем не менее разрядка напряженности застопорилась.

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