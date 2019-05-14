Клинцевич объяснил запрет США Евросоюзу разрабатывать вооружение

Москва, , 13:06 — REGNUM В Совфеде объяснили предупреждение США Евросоюза об экономических и политических последствиях в случае продолжения разработки собственных оборонных проектов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

«Жесткий окрик из-за океана в ответ на первые робкие попытки Евросоюза заняться разработкой собственных оборонных проектов обусловлен, как мне представляется, в основном и главном двумя обстоятельствами», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Прежде всего, США увидели в этих попытках угрозу своей гегемонии в западном мире, которая не в последнюю очередь определяется их главенствующим положением в Североатлантическом альянсе, рассуждает сенатор. Именно военное взаимодействие в рамках НАТО во многом позволяет США держать своих европейских союзников, что называется, на коротком поводке.

«Словом, мы говорим США — подразумеваем НАТО, мы говорим НАТО — подразумеваем США», — говорит он.

По мнению Клинцевича, нельзя сбрасывать со счетов и усиливающуюся конкуренцию на рынке вооружений.

«Понятно, что разработка Евросоюзом собственных оборонных проектов, если она будет запущена на полный ход, серьезно подвинет США на этом рынке», — указал он.

«Так что письмо заместителя госсекретаря США Эллен Лорд главе европейской дипломатии Федерике Могерини можно рассматривать и как превентивную меру, защищающую американский военно-промышленный комплекс от европейских конкурентов», — заявил Клинцевич.

Вот так политика смыкается с экономикой, констатировал сенатор.