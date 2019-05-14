Законопроект об отказе от декриминализации побоев готовится в Госдуме

Москва, , 12:59 — REGNUM Законопроект, отменяющий декриминализацию побоев, намерен внести в Госдуму Олег Нилов («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

«Надо исправить ошибку, я говорю о декриминализации побоев. Это как минимум ошибка, которая обернулась разгулом от школ до улиц — тысячи избитых, побитых, а эти преступники, которые решением нашим, превратили в шалунов, свободно разгуливают и распространяют эту бациллу насилия», — заявил Нилов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Парламентарий предложил не применять такую мер наказания, как административный арест.

«Ни в коем случае они, конечно же, не должны сразу сидеть в СИЗО, на зоне, а работать должны — от 15 до 150 суток», — уверен Нилов.

Госдума в 2017 году приняла закон, декриминализирующий семейное насилие. Из разряда уголовных преступлений побои в семье были переведены в разряд административных правонарушений.

Поправки исключали «близких лиц», в том числе супругов, родителей, детей и усыновителей из статьи «Побои». Предусматривается наказание за нанесение побоев «близкими людьми» в виде штрафа от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, ареста на 10 — 15 суток или исправительных работ на срок от 60 до 120 часов.