Готовятся ли США к ядерной войне в Европе?

Леонид Нерсисян, , 12:59 — REGNUM

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США готовятся к применению ядерного оружия в Европе, в том числе размещая атомное вооружение в неядерных странах. Насколько это действительно так и есть ли сегодня реальные риски ядерной войны?

Ядерное оружие остаётся в Европе ещё со времён Холодной войны

Далеко не секрет, что в Североатлантическом альянсе (НАТО) давно действует программа по совместному использованию ядерного оружия (NATO Nuclear Weapons Sharing Program). Более того, те свободнопадающие бомбы B61 в различных модификациях, которые размещены в Турции, Бельгии, Германии, Италии и Голландии, появились здесь ещё во времена Холодной войны, после которой их количество стало постепенно уменьшаться. Количество этих атомных бомб сегодня оценивается примерно в 180 единиц.

Таким образом, размещение американских свободнопадающих ядерных бомб в Европе новостью не является и случилось задолго до острого кризиса в отношениях между Россией и США, возникшего в 2014 году. В этом смысле заявление российского МИД является в большей степени политическим. Конечно, наличие ядерного оружия на территории Европы свидетельствует о том, что его можно применить во время военного конфликта мирового масштаба, однако нужно понимать, что у тех же США имеется ещё и около 1500 стратегических ядерных боевых частей, развёрнутых в основном на баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) и межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). То же самое касается и России, у которой помимо того же количества стратегических средств, имеются огромные запасы тактического ядерного оружия (в том числе и для авиационных носителей). В этом смысле ситуация остаётся достаточно сбалансированной, а применение ядерного оружия одной из сторон практически невозможно, так как следствием этого станет глобальный ядерный конфликт, который в лучшем случае закончится практически полным уничтожением как США, так и России.

США наращивают количество тактического ядерного оружия

Отдельно надо отметить, что Вашингтон сегодня действительно стал более ориентирован в сторону развития своего ядерного арсенала, а в стране даже есть экспертная дискуссия о возможности применения высокоточных ядерных зарядов малой мощности против неядерных государств во время локальных и региональных конфликтов. В рамках этой парадигмы разрабатывается новая модификация бомбы B61−12, которая при минимальной мощности всего в 300 килотонн в тротиловом эквиваленте (при этом режим максимальной мощности составляет 50 килотонн) имеет круговое вероятное отклонение всего в 30 метров. Кроме того, не стоит забывать и о «преклонном» возрасте многих американских ядерных вооружений — они требуют плановой замены (более того, этот процесс в России начался заметно раньше).

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Помимо этого, начато производство новых ядерных боеголовок пониженной мощности W76−2 для баллистических ракет подводных лодок Trident II на предприятии Pantex Plant в Техасе. По имеющейся информации, боеголовка W76−2 будет иметь мощность около 5−7 килотонн и будет относиться к разряду тактического ядерного оружия.

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Надо сказать, что этот подход мало влияет на сложившийся ядерный паритет, обеспечивающий ядерной сдерживание между США и Россией. Тем не менее, риторика о снижении порога применения ядерного оружия явно не сказывается в пользу ядерного нераспространения. Эти новые подходы могут стать ещё одним поводом для некоторых крупных стран (к примеру, Ирана) для разработки собственного ядерного оружия.