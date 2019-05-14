«Террористы или Турция?»: турецкий МИД поддержал демарш посла в Киргизии

Бишкек, , 12:51 — REGNUM МИД Турции поддержал демарш своего посла в Бишкеке и отметил, что тоже считает недопустимым то, что руководители ФЕТО были приглашены на мероприятие, организованное духовным управлением мусульман Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

В министерстве придерживаются мнения, что посол Женгиз Камил Фырат «верно охарактеризовал сложившуюся ситуацию и отреагировал на нее вполне адекватно».

"Борьба со структурой ФЕТО за рубежом является одним из наших главных приоритетов. Мы настойчиво объясняли угрозу, которую эта террористическая организация представляет для наших коллег во многих странах», — говорится в заявлении турецкого МИДа.

Дипломатическое ведомство подчеркивает, что «в Турции ожидают, что не только официальные власти дружественных стран, но и их национальные институты будут иметь деликатный подход к этому вопросу».

ИА REGNUM напоминает, что ранее посол Турции Женгиз Камил Фырат устроил скандал в ресторане во время ифтара (в исламе вечерний прием пищи во время поста), организованного духовным управлением мусульман Киргизии.

Дипломат встретил на религиозном мероприятии президента сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды, после чего демонстративно покинул ресторан, заявив напоследок, что властям Киргизии «придется выбрать либо Турцию, либо террористов».

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