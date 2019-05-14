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Путин отметил необходимость развития рынка СПГ в России

Политика

13 мая 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую доктрину энергетической безопасности страны

Москва, 14 мая 2019, 12:49 — REGNUM  Внутренний рынок сжиженного природного газа (СПГ) необходимо развивать в Российской Федерации. Об этом говорится в новой Доктрине энергетической безопасности страны, обнародованной на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что в целях обеспечения энергетической безопасности территорий, удалённых от единой системы газоснабжения, «необходимо развитие внутреннего рынка СПГ».

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую доктрину энергетической безопасности страны.

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Сжиженный газ — СПГ
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