Вашингтон, США, , 13:03 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция проделала «большую работу», освободив троих французов и одного американца из плена боевиков на севере Буркина-Фасо, сообщает Le Figaro.

«Французы проделали большую работу. Мы действительно благодарны», — заявил Дональд Трамп в Белом доме, напомнив, что США внесли свой вклад в эту операцию, предоставив Франции необходимую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ Франции освободил заложников, которые были похищены во время сафари в национальном парке на границе с Бенином. Во время операции погибли двое французских солдат.